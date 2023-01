Ciclista ucciso, identificato guidatore di auto pirata

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 GEN - I carabinieri hanno individuato e rintracciato presso la sua abitazione a Sestri Levante l'uomo che, al volante della propria auto, ha travolto e ucciso un ciclista deceduto oggi in una galleria di Levanto. Si tratta di un cittadino ultrasettantenne che è stato denunciato per omicidio stradale. Il suo veicolo, che presenta danni compatibili con l'impatto, è stato sequestrato.

La salma del ciclista è all'ospedale di Spezia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La vittima, della quale non è stato diffuso il nome, era originario di Sarzana. (ANSA).