Ciclista investito e ucciso da auto pirata

(ANSA) - LEVANTO, 05 GEN - Un ciclista di 63 anni è morto dopo esser stato travolto da un'auto pirata all'interno della galleria del Persico, nel Comune di Levanto (La Spezia). Secondo le prime informazioni, l'uomo stata percorrendo in bicicletta la galleria quando un'auto l'ha travolto ed è scappata via. Sul posto ambulanza inviata dal 118 e vigili del fuoco. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze di altri automobilisti e visionando le riprese della videosorveglianza. La strada è stata chiusa per i rilievi e l'intervento dell'ambulanza. (ANSA).