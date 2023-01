Sequestrata in porto a Savona motonave per carenze sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - "Gravi e numerose violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione, in particolare per quanto attiene l'efficienza delle dotazioni elettroniche di bordo, delle dotazioni antincendio nonché la preparazione dell'equipaggio" per questi motivi il nucleo PSC, Port State Control, della Capitaneria di porto di Savona, a seguito di una lunga e complessa attività di ispezione su di una nave portarinfuse battente bandiera panamense, ha emanato il primo provvedimento di "detenzione" che durerà fino al ripristino delle piene condizioni di sicurezza di bordo.

"La "detenzione" della nave - ha spiegato la Capitaneria di Savona - è una misura eccezionale ma talvolta necessaria per assicurare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino. Tale provvedimento, oltre a procurare delle evidenti perdite economiche, determina delle conseguenze negative per l'Armatore e per la Società di gestione della nave". (ANSA).