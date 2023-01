Clima: 2022 da record in Liguria, mai così caldo dal '63

Nessuna allerta meteo rossa o arancione in tutto il 2022. E mai temperature sotto lo zero in tutto l'anno. Sono alcuni dei dati che emergono dal report annuale dell'Arpal sul clima in Liguria nell'anno appena concluso.

Dai datti raccolti arriva invece la conferma di un anno di temperature mediamente elevate. Per quanto riguarda le precipitazioni il primato annuale spetta alla stazione di Barbagelata, nel comune di Lorsica (Genova) che ha cumulato, nei 12 mesi, 1572 millimetri mentre a Cairo Montenotte (Savona) va il record negativo con appena 377 millimetri.

Nei capoluoghi di provincia si sono contati 444,4 millimetri a Imperia, 581,8 a Savona, 469,6 a Genova (con la stazione del Centro Funzionale che ha toccato il valore più basso di tutta la provincia), 709,4 a La Spezia. La precipitazione giornaliera più consistente si è registrata il 29 settembre a Busalla (Genova) con 141.6 millimetri in 24 ore.

Sul fronte temperature, con la stazione dell'Aeronautica Militare di Genova Sestri Ponente utilizzata come modello per il confronto dei dati storici, la media annuale registrata è stata di 17,7 gradi. Un dato che certifica il 2022 come l'anno più caldo dal 1963. Mentre il record della temperatura più elevata va a Padivarma, nel comune di Beverino (La Spezia) che il 18 luglio ha visto il termometro raggiungere i 39,4 gradi.

Proprio luglio è stato il mese più rovente: il 18 Savona ha toccato i 37,1 gradi, mentre a Genova il termometro si è fermato a 35.5. Il 19 luglio La Spezia ha segnato il valore massimo dell'anno con 36.7 mentre il 20 luglio è stata la volta di Imperia con "solo" di 32.6.

Superiori alle medie storiche anche le minime di quei giorni: il 19 luglio 28,4 a Savona e 26,6 a La Spezia, il 20 luglio 28,3 a Genova e 27 a Imperia. (ANSA).