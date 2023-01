Chiavari non vuole barriere antirumore delle Ferrovie

"Un'opera impattante, calata dall'alto che non rispetta le peculiarità del nostro territorio. Stiamo valutando con gli uffici le relazioni e stiamo incaricando un legale per procedere contro il progetto". Lo denuncia il sindaco di Chiavari (Genova) Federico Messuti in merito al piano di installazione delle barriere fonoassorbenti previsto da Rfi lungo il tratto cittadino della linea ferroviaria Genova-Pisa. "Stanno nascendo comitati contrari e molti frontisti si sono già rivolti ad amministratori di condominio ed a legali. Mai come in questo caso occorre dire che l'unione fa la forza".

"Continueremo a ribadire la nostra contrarietà in ogni sede e intraprenderemo ogni strada possibile per difendere Chiavari da un progetto ad alto impatto ambientale e paesaggistico, di dimensioni sproporzionate e avulso dal contesto architettonico che comporterebbe anche il deprezzamento del valore degli immobili più vicini - denuncia ancora il sindaco -. Ci siamo rivolti alla Soprintendenza e a Regione Liguria, chiederemo anche al viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Edoardo Rixi, di intervenire per bloccare l'iter e cercare soluzioni alternative per attuare il piano di risanamento acustico previsto dalla legge" conclude il primo cittadino. (ANSA).