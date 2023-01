Saldi al via il 5 gennaio. Federmoda, scegliete negozi vicinato

(ANSA) - GENOVA, 02 GEN - Arriva il tempo dei saldi che in Liguria prenderanno il via il 5 gennaio per concludersi il 18 febbraio. "Saranno veramente tanti e ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique di Genova - scrive in una nota la presidente di Federmoda Genova-Confcommercio Manuela Carena -. Stimiamo anche in Provincia di Genova una crescita dei saldi rispetto all'anno scorso, a livello nazionale si ipotizza un 10%, speriamo di allinearci. Un aumento più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, ma crediamo che si respiri un'aria di rinnovata fiducia nei confronti dei negozi di tradizione, di vicinato in special modo quelli orientati vero strategie innovative legate anche alla sostenibilità, al sevizio personalizzato, all'omnicanalità e basate sulla correttezza e la serietà.

Proprio per questo - conclude - rinnoviamo l'invito a scegliere durante questi saldi invernali i negozi di vicinato, vero cuore pulsante dei nostri territori". (ANSA).