Empoli: ufficializzato il prestito di Caputo dalla Sampdoria

(ANSA) - EMPOLI, 02 GEN - L'Empoli ha appena ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo dalla Sampdoria dell'attaccante Francesco Caputo. Il club ha atteso l'apertura formale del calciomercato di gennaio per dare notizia del prestito del giocatore. Il centravanti si allena con la squadra da sabato scorso.

L'accordo prevede che in caso di salvezza della squadra di Paolo Zanetti, e quindi di permanenza in Serie A, il centravanti sia riscattato e gli sia prolungato il contratto di due anni (ANSA).