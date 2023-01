Bimbo picchiato: da diocesi un contributo alla famiglia

La diocesi di Ventimiglia e Sanremo, in particolare il vescovo Antonio Suetta, ha aderito con un proprio contributo alla sottoscrizione per aiutare la famiglia del bimbo di 6 anni selvaggiamente picchiato dal compagno della nonna e che ora è ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova.

Il contributo serve per consentire ai genitori del bambino di sostenere le spese di trasferta. Il vescovo, inoltre, ha annunciato che dedicherà al bimbo la santa messa della solennità dell'Epifania del Signore, in programma nella chiesa della cattedrale di Ventimiglia, venerdì prossimo (6 gennaio), alle 10.30. (ANSA).