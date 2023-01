A fuoco cucina a Quezzi, intervento dei vigili del fuoco

(ANSA) - GENOVA, 02 GEN - Incendio in un appartamento al piano terra in via Mottachiusura nel quartiere di Quezzi a Genova. Le fiamme sono partite dalla cucina per cause ancora da accertare. A chiamare i soccorsi è stata la stessa proprietaria che appena ha visto le fiamme è uscita da casa. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. In corso le verifiche tecniche per valutare l'agibilità dell'appartamento. (ANSA).