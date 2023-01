Sampdoria cede Ferrari, in arrivo Nuytinck

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Comincia a cambiare volto la difesa della Sampdoria che saluta Alex Ferrari ceduto in prestito alla Cremonese: classe 1994, era arrivato dal Bologna nel 2018 e ha collezionato 53 presenze con una rete in maglia blucerchiata nel corso di queste stagioni. Al suo posto arriva l'olandese Bram Nuytinck, difensore classe 1990 prelevato dall'Udinese con la formula del prestito: quest'anno aveva collezionato 6 presenze con i friulani. Intanto per la difesa l'obiettivo principale resta Dragovic della Stella Rossa che avrebbe chiesto alla Samp Djuricic per liberare il suo centrale. E potrebbe partire anche il colombiano Murillo in scadenza a giugno, il Granada avrebbe fatto un sondaggio per il difensore pagato 13 milioni dal Valencia nel 2019 ma non è mai riuscito ad imporsi sotto la Lanterna in questi anni. (ANSA).