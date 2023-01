Ottimo 2022 per Casinò Sanremo, introiti per 43 mln

(ANSA) - SANREMO, 01 GEN - Dopo gli anni di restrizioni legati alla pandemia da Covid-19, tornano a salire gli incassi del Casinò di Sanremo, che chiude il 2022 con introiti per 43 mln e 523.009 euro, di cui 34 milioni 357.676 euro provenienti da slot machine e 9.165.332 euro da giochi tradizionali. Quasi il doppio del risultato ottenuto nel 2021, quando si erano registrati incassi per 22milioni di euro. E' il bilancio della casa da gioco sanremese reso noto oggi dal presidente del cda Adriano Battistotti. "Il 2022 - ha detto Battistotti - è stato un anno eccellente, abbiamo chiuso con un risultato che si avvicina a quello del 2019. Fino ad aprile i risultati erano ancora condizionati dalle misure legate alla pandemia, ma la struttura ha continuato a lavorare con il massimo impegno nella preparazione della stagione estiva. Impegno che è stato premiato partendo da maggio, quando siamo riusciti a invertire il trend".

Per il futuro, Battistotti punta ancora sul "grande lavoro di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie del Casinò che stiamo portando avanti". La ricetta per il 2023 è quella di offrire "ai visitatori sempre il meglio che un casinò può proporre in termini di accoglienza, in un ambiente che coniuga con equilibrio tradizione e tecnologia, non dimenticando l'importanza che rivestono le vincite erogate, che per quanto riguarda le slot hanno sfiorato i 6 milioni di euro, limitandosi a tener conto solo di quelle superiori ai 5mila euro". (ANSA).