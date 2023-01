Genova, in piazza per concertone Capodanno 30 mila persone

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Oltre 30 mila persone si sono radunate in piazza de Ferrari, a Genova, per il concertone di fine anno organizzato e trasmesso in diretta da Canale5. Nessuna criticità per quanto riguarda la sicurezza, una trentina i ragazzi ubriachi soccorsi ma nessun ferito. Nonostante la pioggia, debole ma costante, si sono esibiti sul palco con la conduzione di Federica Panicucci, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti.

Ottimi ascolti su Canale 5: oltre 3 mln di spettatori con una share record del 20.94% sugli individui, che sale al 24.31% sul pubblico attivo e al 28.79% sui 15-34enni. (ANSA).