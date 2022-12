Torna la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - E' tornata a sventolare la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse, nel levante cittadino. Nel pomeriggio davanti ad almeno 500 tra tifosi e curiosi si è consumata la 'cerimonia' ed è stato Dario Bianchi, uno dei leader storici della Gradinata Nord, a riportare la bandiera rossoblù in mezzo al mare.

Era stata tolta da alcuni pescatori di Boccadasse dopo l'iniziativa di alcuni supporter doriani che hanno presentato in Procura un esposto per occupazione di suolo demaniale. Ma attraverso i social era partito il tam tam della tifoseria genoana che si era data appuntamento prima della fine dell'anno per rimettere la bandiera sullo scoglio. Era lì dal 1974 (ANSA).