Spiagge: per concessioni S.Margherita premia avviamento balneari

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 28 DIC - La giunta comunale di Santa Margherita Ligure approva un atto di indirizzo per affidare le concessioni demaniali per le spiagge annunciando un nuovo procedimento burocratico che "valorizzerà gli investimenti effettuati negli anni dagli operatori tramite il riconoscimento di una corretta valutazione dell'avviamento". Il Comune di Santa Margherita Ligure fa sapere che l'affidamento delle concessioni, "in vista della prossima scadenza al 31 dicembre 2023" e "salvo eventuali interventi normativi in materia e/o auspicabili proroghe ulteriori delle concessioni in essere da parte del legislatore", privilegerà per la selezione degli assegnatari "alcuni concreti e specifici criteri assunti dall'Amministrazione come fondamentali, anziché tramite mera asta pubblica improntata solo ed esclusivamente all'offerta economica a rialzo". Tra i criteri decisi dalla giunta comunale figurano "l'esperienza maturata nel settore e la professionalità acquisita dagli operatori, il radicamento con il territorio, la promozione delle piccole e medie imprese, l'ottimizzazione delle ricadute occupazionali locali, la tutela dell'autenticità del territorio, la sicurezza del mare, la trasparenza delle procedure, l'ecosostenibilità, lo sviluppo dei percorsi Bandiera Blu e Bandiera Lilla, l'impulso alla destagionalizzazione, la relazione con i poli culturali cittadini, la salvaguardia dell'associazionismo locale, la promozione di iniziative destinate ai giovani del territorio, il collegamento con le istituzioni scolastiche e professionali sammargheritesi".

L'atto di indirizzo ha come obiettivo, "in coerenza con la normativa italiana ed europea, quello di dare stabilità e certezza di rapporti giuridici agli operatori". "Il rinnovo delle concessioni demaniali non sarà affrontato passivamente come una mera scadenza", dice il sindaco Paolo Donadoni (ANSA).