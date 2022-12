Educazione e sport, AC del Ponente Ligure fa bilancio 2022

(ANSA) - IMPERIA, 20 DIC - Educazione stradale, sport e iniziative sociali e solidali. L'Automobile Club del Ponente Ligure riepiloga le attività di quest'anno. Tra gli eventi di educazione stradale, la formazione via dad al Liceo della Rovere di Savona su "Alcool, Droghe e Guida dei Veicoli", con il supporto dell'Ufficio Mobilità e Sicurezza stradale dell'ACI o quella con l'autoscuola Rady2Go/Delegazione ACI di Cairo Montenotte "Studio Valbormida di Roberto Rizzo &. Snc" all'Istituto Scolastico Comprensivo - Comune di Dego (SV). Quel giorno erano presenti la direttrice Brunella Giacomoli e Tommaso Galli, di ACI Informatica. Il 27 maggio 2022 formazione via dad all'IIS Marconi di Imperia su "Micromobilità e mobilità sostenibile", con il supporto dell'Ufficio Mobilità e Sicurezza stradale ACI. Una giornata dedicata alla sicurezza alla guida e alle auto elettriche - Guida Sicura & Futura - in piazza del Popolo a Savona, con una gara con quiz e prove su auto elettriche messe a disposizione dall'Autoscuola Mondial di Savona, a marchio ACI R2Go. A ottobre, al Centro di Guida Sicura di Lainate, invece, il corso gratuito per gli allievi neo patentati delle autoscuole Ready2Go.

Quanto allo sport automobilistico, ad aprile si è svolto il 69° Rallye Sanremo - 14° Sanremo Leggenda - 4° Eco Rally, mentre a ottobre il 37° Rally Sanremo Storico - 36° Coppa dei Fiori - 23° Rally delle Palme. Nello stesso mese, nell'ambito delle manifestazioni automobilistiche per le giornate del 37° Rally Storico, l'AC del Ponente Ligure in collaborazione con il Club ACI Storico e ACI Sport SpA ha organizzato l'evento "Ruote nella Storia" dedicato al "2° Club Italia Days - Sulle strade del Sanremo". Il 25 giugno la cornice della Fortezza Priamar a Savona ha accolto i campioni sportivi in occasione della premiazione dei piloti liguri campioni sportivi ACI 2021.

Il 3 dicembre, nella Giornata internazionale per le persone con disabilità, la IV edizione promossa dall'associazione "Rallyterapia" e patrocinata dalla Città di Bordighera sul lungomare, dedicata ai ragazzi diversamente abili. Nel pomeriggio, "Taxirally" per tutti, con un contributo all'associazione, su una vettura da gara ufficiale Peugeot a fianco di un campione di rally. (ANSA).