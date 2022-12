Consiglio Genova, opposizione presenta 4500 ordini giorno

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - La discussione del bilancio del Comune di Genova sarà quasi "una storia infinita". L'opposizione ha presentato infatti oltre 4500 ordini del giorno, una cifra mai prospettata in aula rossa, a cui si aggiungono quelli del centrodestra. Il Pd ha firmato 2618 documenti, poi ci sono i 1061 odg di Genova Civica, i 420 della lista Rossoverde e i 406 del Movimento 5 Stelle. Una mole di documenti tale da spingere il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba a trovare una soluzione di compromesso. Quindi saranno quattro giorni anziché tre di discussione, con i primi due fissati fino alle 23 e il terzo "da valutare". "In capigruppo abbiamo trovato il modo per consentire uno svolgimento dei lavori regolare e con tempistiche che non fossero insostenibili non tanto per i consiglieri quanto per gli uffici", spiega Cassibba. Durante una riunione dei capigruppo oggi è stato concordato anche di contingentare i tempi per l'esposizione dei documenti, per le dichiarazioni di voto, per il parere della giunta e per le votazioni. Per avere un'idea del lavoro da fare, il Pd avrà a disposizione 14 ore, Genova Civica 4, e così via. Nella maggioranza il partito che presenterà più ordini del giorno sarà la Lega, con un centinaio di odg, e che avrà a disposizione 55 minuti. "La nostra volontà è stata quella di riportare in aula una discussione che a causa dei tempi e dei modi è mancata del tutto - dice Simone D'Angelo, capogruppo Pd - la modifica del piano dei lavori per noi era un obbiettivo, dilatare il tempo per affrontare quanto è mancato in questi dieci giorni scarni di commissioni, fatte in maniera sbrigativa, senza parti sociali, in alcuni casi senza documenti a disposizione degli auditi e dei commissari e senza affrontare questioni cruciali come ad esempio le dimissioni del presidente di Amt". Da capire, per avere un'idea più chiara dei tempi effettivi, quanti ordini del giorno saranno dichiarati inammissibili o meno dal segretario generale.

Per chi se lo fosse domandato, no, i 5000 odg non saranno tutti stampati. I consiglieri hanno stabilito che sia a disposizione una sola copia cartacea per ogni gruppo. (ANSA).