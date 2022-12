Samp: fatta per Caputo all'Empoli

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Mancano solo i dettagli ma si è chiusa l'avventura di Francesco Caputo alla Sampdoria: ormai è in dirittura d'arrivo il trasferimento a titolo definitivo e sarebbe un ritorno in Toscana dove aveva giocato dal 2017 al 2019 collezionando 42 reti in 80 presenze. Lascia la Samp dopo due stagioni: ottima la prima con 11 reti, male in quest'anno con appena un gol in 10 partite. Dalla Toscana a Genova si muoverà invece un attaccante tra Lammers e Pjaca (da capire la formula del trasferimento) e un centrocampista con Marin ed Henderson tra i papabili per andare ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico blucerchiato Stankovic. (ANSA).