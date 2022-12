Ferito da freccia balestra, ricoverato in gravi condizioni

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Un uomo di 56 anni residente a Lavagna (Genova) versa in fin di vita ed è ora ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico San Martino di Genova per una ferita dovuta alla freccia di una balestra. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell' incidente ovvero se la freccia sia partita accidentalmente da una balestra detenuta dalla stessa vittima, se si sia trattato di un gesto volontario oppure se siano coinvolte terze persone. (ANSA).