Covid: Iss, 5 Regioni a rischio alto, anche la Liguria

Sono aumentate da 3 a 5 nell'ultima settimana le regioni classificate a rischio alto per molteplici allerta di resilienza. Sono Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo, Liguria e Marche. Le regioni classificate a rischio moderato sono 10 e 6 sono quelle a rischio basso. Lo indica la tabella relativa agli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.

I dati in Liguria

Lieve calo dei positivi al covid in Liguria, ma continua a crescere il numero degli ospedalizzati. E' quanto emerge dai dati della Regione sull'andamento del virus. I nuovi casi sono 322 a fronte di 1824 tamponi. Il tasso di positività è del 17.65%. I nuovi positivi sono 133 nell'area di Genova, 65 nello Spezzino, 59 nel Savonese, 45 nel Tigullio e 20 nell'Imperiese. I guariti sono 394. I positivi sono 14863, 72 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 558 (16 in terapia intensiva), 7 in più rispetto al giorno precedente. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5690. In isolamento domiciliare ci sono 9972 persone, 211 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 734 dosi di vaccino.