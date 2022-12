Il Genoa di Gila vince al debutto e oscura il caso Portanova

Alberto Gilardino si regala un esordio da sogno riportando il Genoa alla vittoria dopo cinque giornate e regalando tre punti fondamentali nella corsa promozione. I rossoblù sconfiggono il Sud Tirol 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Puscas e Aramu in una giornata che era iniziata con la convocazione di Portanova finito poi però in tribuna tra l'indifferenza del popolo rossoblù.

Il centrocampista, condannato in primo grado martedì dal tribunale di Siena a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, era tornato ieri ad allenarsi coi compagni e, in quanto in attesa di altri due gradi di giudizio, è un uomo libero. La società dunque, anche per evitare in futuro possibili cause, ha convocato il giocatore che non ha però preso parte alla gara.Tutta l'attenzione dei tifosi era rivolta soprattutto a Gilardino e alla sua prima da tecnico del Genoa, nessuno striscione per il centrocampista già condannato invece sui social dal popolo rossoblù che non lo voleva in campo.

"Portanova? Sinceramente mi occupo dell'aspetto tecnico e Manolo in questi giorni non si è allenato. Ho voluto portarlo nel gruppo a pranzo e a cena ed è stato con noi e basta", ha detto Gilardino in conferenza stampa. L'ex campione del mondo del 2006 si è affidato al tridente, come con la Primavera con la quale sta dominando il proprio girone, e dopo un primo tempo in cui ha superato l'83% di possesso palla ma non ha concretizzato, nella ripresa inserendo Puscas ha azzeccato la mossa vincente. E' del rumeno infatti il tap in vincente dopo la respinta di Poluzzi alla conclusione di Hefti. Mentre Yeboah, anche lui subentrato nel finale, ha servito ad Aramu il pallone del raddoppio al termine di un contropiede fulminante.

Per gli ospiti da segnalare un palo di Odogwu mentre Galdames per il Genoa ha colpito la traversa con una conclusione dal limite.

Gilardino: Portanova? Non si è allenato in questi giorni

