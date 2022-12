Incendio in appartamento palazzo centro storico, nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - Un incendio, probabilmente innescato da un corto circuito, si è sviluppato ieri sera poco dopo le 20 in un appartamento al quarto piano del civico 5 di vico Lavagna, nel centro storico. Le fiamme sono divampate in un'abitazione in quel momento disabitata. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare il palazzo. Sul posto due squadre dei pompieri giunte dalla centrale operativa del comando provinciale di San Benigno e alcune squadre della polizia municipale che hanno disciplinato l'evacuazione dello stabile e il passaggio dei passanti. Non ci sono stati feriti né intossicati (ANSA).