Consigli comunali ragazzi incontrano Assemblea Liguria

L'Assemblea legislativa della Liguria ha incontrato stamani i Consigli comunali dei ragazzi della Liguria, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A rappresentare l'Assemblea legislativa sono stati il presidente Gianmarco Medusei, il vice Armando Sanna e il consigliere segretario Claudio Muzio. "Oggi non parliamo di ragazzi, ma ai ragazzi e diamo voce alle loro istanze: dobbiamo andare avanti su questa strada", ha detto Medusei in apertura di seduta. "Attraverso la vostra voce - ha detto Medusei - oggi arriva qui in quest'aula l'istanza della nostra comunità ligure". A tal proposito il presidente ha ricordato che la proposta avanzata lo scorso anno dai ragazzi, per una regione libera dai rifiuti, sta per diventare legge: è infatti approdata nell'apposita commissione consiliare. Tra le proposte quella illustrata dall'assessore del Comune di Bolano Morgana Joy Bonfigli che di fatto mobilita l'amministrazione comunale degli adulti. Si tratta della creazione di uno spazio di accoglienza e incontro per famiglie con bimbi di età inferiore ad un anno mentre I rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di Arenzano hanno illustrato la radio Web "Radio Ragazzi Arenzano", che lascia la parola ai giovanissimi. In aula.