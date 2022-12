Autostrade: fino 8 gennaio stop ai cantieri su rete ligure

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Da oggi, martedì 6 dicembre, fino all'8 gennaio 2023 si fermano i cantieri più impattanti sulle tratte autostradali liguri gestite da Aspi. Lo ha stabilito nelle scorse settimane il tavolo di confronto al quale hanno preso parte i tecnici del ministero delle Infrastrutture e Regione Liguria, insieme alle concessionarie autostradali.

Coinvolte anche Anas, Anci e Comune di Genova.

La misura è stata adottata per snellire il traffico sulla rete autostradale ligure durante il periodo delle festività natalizie. Tra i cantieri sospesi in particolare, quelli della A26 Genova-Gravellona Toce tra Ovada e Masone, quello della A10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola e quello della A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Chiavari.

"Lo stop agli scambi di carreggiata e ai cantieri più impattanti, da oggi e durante tutto il periodo delle festività natalizie, è un risultato positivo che abbiamo fortemente richiesto, frutto del lavoro di confronto e anche dello sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti - affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. In un quadro che rimane complesso, mantenendo come priorità la sicurezza delle nostre autostrade, fino all'8 gennaio prossimo vengono sospesi o comunque alleggeriti tutti i cantieri che possono essere ridotti, per limitarne il più possibile l'impatto in un periodo di grande afflusso turistico". (ANSA).