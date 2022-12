Artigiano sabotava contatori e lasciava telefono per intervento

(ANSA) - LOANO, 03 DIC - Tagliava i fili dei contatori facendo scattare il salva-vita sempre in ore serali e lasciava un biglietto con un finto numero verde Enel, mentre vicino scriveva il suo numero di cellulare con l'intestazione 'elettricista'. Con questa pratica un 45enne pregiudicato albenganese di professione elettricista e idraulico ha truffato decine di anziani nel ponente ligure. L'uomo è stato identificato e denunciato dai Carabinieri di Loano dopo una breve indagine in seguito ad una ventina di querele.

Al numero di cellulare rispondeva sempre il "finto" elettricista della società erogatrice, che, subito reperibile, in pochi minuti raggiungeva il contatore guasto riparando il danno, che lui stesso aveva causato, incassando dalle vittime, in prevalenza anziani, tra gli 80 e i 100 euro per intervento. La truffa è durata due mesi, ottobre e novembre, con i condomini che, allarmati dai continui guasti elettrici, avevano segnalato il problema ai rispettivi amministratori.

Sono stati poi i Carabinieri di Loano ad identificare e denunciare l'uomo presentandosi sul luogo di un guasto proprio al momento di un pagamento. Il truffatore a quel punto ha ammesso in parte i fatti contestati (ANSA).