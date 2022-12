Nautica: 341 milioni da grandi yacht a Genova nel 2021 -3,6%

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - La nautica professionale genovese "regge alla pandemia e alla nuova disciplina dei visti dei marittimi che hanno fatto diminuire traffici e permanenze, con un impatto occupazionale che sfiora i 2.000 addetti" con 341 milioni di euro di impatto economico generato lungo la filiera nel 2021 ( -3,6% sul 2020 e -7,8% sul 2019). Sono i dati emersi da uno studio condotto da 'The European House-Ambrosetti' e presentato a palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità portuale, nell'ambito dell'assemblea dell'associazione della nautica professionale genovese 'Genova for Yachting'.

Sono state mille le toccate di grandi yacht gestite dalle aziende di 'Genova for Yachting' nel 2021 per un totale di circa 42 mila giornate di permanenza, in calo sul 2019 rispettivamente del 44% (1.800 toccate) e del 9% (46 mila giornate permanenza).

"Una diminuzione dovuta sia alla pandemia del covid-19, sia a partire da ottobre 2021, alla limitazione della circolazione dei marittimi cittadini Extra UE, - spiega Emiliano Briante di Ambrosetti - che a Genova hanno contribuito sensibilmente a diminuire il transito e le soste degli yacht fino a 75 metri di lunghezza, con conseguenze negative sull'indotto".

Lo studio evidenzia che uno yacht tra i 36 e i 50 metri per ogni giorno di permanenza a Genova genera un impatto economico sul territorio di 6300 euro, uno tra 51 e 74 metri 19 mila euro, uno tra 75 e 89 metri 45 mila euro.

"Se i dati dello studio confermano l'importanza della nautica professionale e il suo valore in termini economici e occupazionali, la costante crescita della nostra associazione, che raggiunge oggi i 58 soci, ne testimonia le potenzialità che a Genova esprime un'eccellenza internazionale. - dice il presidente dell'associazione Giovanni Costaguta - Un'eccellenza che vorremmo fosse riconosciuta anche nella stesura del prossimo Piano regolatore portuale con nuovi spazi e infrastrutture dedicati alla nautica dei grandi yacht, perché Genova possa cogliere le opportunità che l'evoluzione del mercato offre".

(ANSA).