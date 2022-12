Lite per viabilità finisce con un ferito e un denunciato

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Una lite per questioni di viabilità finisce con un ferito e un denunciato a Genova. È successo ieri sera in via Molassana, in Valbisagno. Tutto è iniziato dopo che un pedone, un uomo di 34 anni, è stato urtato da un automobilista. I due hanno iniziato a litigare e poi a spintonarsi. A un certo punto l'automobilista avrebbe dato un pugno al pedone procurandogli una ferita al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l'aggressore. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all'ospedale Galliera in codice giallo. (ANSA).