Ex Ilva: Bucci, ci sono investitori per aree Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - "Tra qualche giorno il Comune di Genova renderà pubbliche e porterà al Governo una serie di offerte di imprenditori disponibili a investire nelle aree siderurgiche ex Ilva di Genova". Lo annuncia il sindaco di Genova Marco Bucci. "Sono imprenditori della logistica, dei servizi e della manifattura hi-tech. Genova ha bisogno di impulso economico, il sindacato dovrebbe essere con noi". Gli investitori garantirebbero almeno 400 nuovi posti di lavoro in una parte delle aree siderurgiche oggi non utilizzate. (ANSA).