Covid: in Liguria in 7 giorni ricoveratati passati da 349 a 465

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Continua a crescere, in Liguria, la pressione ospedaliera a causa del covid. In una settimana gli ospedalizzati sono passati da 349 a 465 (oggi sono 15 più di ieri) ma i malati in terapia intensiva non crescono: erano 10 sette giorni fa ora sono 8. Dei 465 ricoverati, 104 sono nelle strutture del Savonese e sfiorano il centinaio (97) quelli al San Martino, mentre 4 sono i malati in età pediatrica in cura al Gaslini Sono stati registrati 6 decessi, ma dal 27 novembre all'1 dicembre. Da inizio pandemi i morti sono 5679. La scorsa settimana erano 5663. In isolamento domiciliare ci sono 10181 perosne (87 più di ieri) erano 9024 venerdì scorso. I positivi sono 14801, erano 13302 la settimana scorsa.

I nuovi casi sono 1162 a fronte di 5674 tamponi ( 828 molecolari e 4846 test antigenici). Il tasso di positività è al 20.47%. I nuovi positivi sono 548 nell'area di Genova, 209 nello Spezzino, 160 nel Savonese, 142 nell'Imperiese e 103 nel Tigullio. I guariti sono 887 (ANSA).