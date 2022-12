Accademia Marina Mercantile diploma 83 ufficiali, non bastano

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Il Graduation day dell'Accademia italiana Marina mercantile, la cerimonia di consegna degli attestati agli allievi che hanno terminato il percorso formativo, ha diplomato 83 ufficiali di macchina e di coperta che sono diventati Terzi ufficiali e andranno a coprire circa un terzo della richiesta annuale della marineria italiana. E hanno ricevuto l'attestato anche altri 19 studenti del nuovo percorso di studi per Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche che ha registrato il cento per cento di occupazione. "Sicurezza e incremento delle attività marittime sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia della città e del nostro Paese. Basti pensare che l'80% delle merci viaggiano via mare" ha sottolineato il contrammiraglio Sergio Liardo, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, che ha consegnato i diplomi ai nuovi ufficiali. Dal 2005 ad oggi sono 2.224 i giovani professionisti del mare, - 1317 allievi ufficiali di coperta e 907 di macchina - che hanno completato o stanno frequentando il percorso triennale nei 70 corsi avviati negli anni dall'Accademia italiana della Marina mercantile (sede a Genova e sede operativa per il settore hotellerie ad Arenzano), diventata punto di riferimento nazionale e internazionale per l'istruzione e l'addestramento degli allievi ufficiali di macchina e coperta, quadri direttivi del personale di bordo e altre figure professionali del mondo marittimo, che dal 2008 è anche sede di Imssea, una delle tre agenzie formative dell'Organizzazione marittima internazionale.

(ANSA).