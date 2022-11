Incendi alla Marr: rivendicato da anarchici rogo di Taggia

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - È stato rivendicato dagli anarchici l'incendio doloso che ha creato gravi danni alla sede della società Marr a Arma di Taggia (Imperia) tra il 12 e il 13 novembre. "La notte tra il 12 e 13 novembre a Taggia (Sanremo) - si legge in una rivendicazione apparsa su un sito di area anarchica - tramite 6,5L di benzina abbiamo incendiato i mezzi e distrutto il capannone dell'azienda Marr. Marr=profitti sulla pelle delle persone detenute. 41-bis=carcere=tortura.

Diamo forza ad Alfredo, Anna, Ivan, Juan e Toby! Per l'Anarchia!". Gli investigatori la ritergono una rivendicazione credibile.

Nei giorni scorsi la Dda di Genova aveva aperto un fascicolo contro ignoti per un secondo attentato contro una seconda sede della Marr in Liguria, a Carasco (Genova). Qui, nella notte, un incendio doloso ha danneggiato una decina di camion e parte della sede che ospita magazzini e uffici. La Marr è tra i leader in Italia nella ristorazione. Gli anarchici accusano la società per il rifornimento di pasti alle carceri. (ANSA).