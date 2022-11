Anche in Liguria sciopero Sindacati base per aumento salari

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Scendono in piazza anche in Liguria, venerdì 2 dicembre, Orsa, Cub, Si-Cobas. A partire dalle 10 scatta lo sciopero generale con manifestazione in partenza da Largo Lanfranco davanti alla Prefettura di Genova.

Le organizzazioni sindacali di base in una conferenza stampa congiunta hanno spiegato come l'Italia sia l'unico tra i Paesi dell'Ocse "dove i salari sono più bassi di 30 anni fa, dove l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, insieme all'esplodere della inflazione ormai sopra 1'11% (il 15% per le classi popolari), stanno portando milioni di persone sotto la soglia di povertà".

"È in tale contesto che gran parte dei sostegni sono andati alle grandi imprese anziché ai lavoratori, ai pensionati e ai disoccupati mentre si è registrato un clamoroso incremento della spesa militare. Infatti l'Italia è stata trascinata nel conflitto in Ucraina, divenendo un Paese belligerante" si legge in una nota. (ANSA).