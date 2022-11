Scuola al freddo a Genova, genitori riportano figli a casa

"A scuola ci sono solo 8 bambini su 80 e abbiamo tre intere classi vuote. I genitori hanno riportato i bambini a casa, c'è troppo freddo". La denuncia arriva dagli insegnati della scuola primaria Renzo Pezzani di Sestri Ponente a Genova che da anni denunciano il reiterarsi di un problema mai risolto: "i caloriferi sono accesi ma rimangono tiepidi. L'edificio è vecchio e con molte vetrate che non trattengono il calore. Non si può far lavorare i bambini con piumino e guanti e anche per noi insegnanti e per i collaboratori diventa difficile in queste condizioni".

Così i genitori hanno deciso per una protesta clamorosa, riportare i propri figli a casa questa mattina dopo aver constatato che il problema del freddo non è stato risolto in una giornata che vede le temperature a Genova oscillare intorno ai 7/8 gradi.

"Da anni chiediamo interventi sul plesso per renderlo adeguato al secolo in corso, abbiamo sempre cercato il dialogo, ma ottenuto solo promesse disattese e chiacchiere - hanno scritto in una nota i genitori riuniti in un comitato -. Ogni anno chiediamo che venga alzato il riscaldamento perché, in assenza di interventi, è l'unico modo per mantenere il clima nelle aule sopportabile per i nostri bambini. Ogni anno dobbiamo sperare che il meteo sia benevolo in modo da non dover vestire i bambini come se dovessero andare in settimana bianca. Questa giornata a casa ci pesa enormemente, noi abbiamo a cuore l'istruzione dei nostri figli, ma abbiamo a cuore anche la loro salute e da malati non possono certo imparare".

I tecnici del comune di Genova sono intervenuti sull'impianto di riscaldamento della scuola primaria Renzo Pezzani di Sestri Ponente, a seguito di una segnalazione ammettendo "la scarsa coibentazione dell'edificio che rende difficile la regolazione dell'impianto di riscaldamento", come spiegato dall'assessore alle politiche dell'istruzione Marta Brusoni . Il comune di Genova risponde così alla clamorosa protesta degli genitori che questa mattina hanno deciso di riportare a casa i propri figli, in totale sono rimasti 8 alunni su 80 a scuola, dopo aver constato le temperature presenti all'interno dell'istituto. "E' stata aumentata la potenza del funzionamento della caldaia estendendo anche l'orario di accensione della stessa, in modo da ottenere una temperatura adeguata nelle aule scolastiche" ha spiegato in una nota il Comune. "Invito i dirigenti scolastici a segnalare al Comune eventuali malfunzionamenti, in modo da poter assicurare un intervento tempestivo come avvenuto questa mattina nella scuola Pezzani - ha aggiunto l'assessore Brusoni-, dove valuteremo l'installazione di sensori aggiuntivi. Il benessere dei bambini e dei ragazzi è un tema sul quale il Comune di Genova pone una particolare attenzione, per questo nel corso del 2023 sono in previsione lavori di efficientamento energetico in una trentina di scuole"