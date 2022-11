Sanità: Pastorino, 'eroi' covid in scadenza in Liguria

"Entro dicembre in Liguria scadranno numerosi contratti a tempo determinato di personale sanitario che non rientrano nei termini di stabilizzazione della normativa nazionale di riferimento. Emblematico il caso dell'Asl 3 genovese dove ben 21 ostetriche sono in scadenza di contratto.

Una situazione difficile che mette a rischio la garanzia di alcune prestazioni sanitarie essenziali". Lo denuncia il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale Giovanni Pastorino in una nota sugli 'eroi' del covid.

"Si tratta di personale assunto durante il periodo della pandemia che da subito è diventato fondamentale per le strutture sanitarie in carenza di personale. - spiega il consigliere -.

Oggi, senza una deroga, le Asl liguri potrebbero decidere di chiudere numerose attività". "Medici, infermieri, tecnici e oss della nostra Regione rischiano di perdere il lavoro - aggiunge Pastorino -. Saranno espulsi dal sistema sanitario regionale professioniste e professionisti formati dentro le strutture pubbliche e che hanno acquisito importanti competenze e coprono servizi sanitari essenziali". (ANSA).