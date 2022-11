Erg: debutta sul Ftse Mib, sfiora rialzo dell'1,7%

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Erg debutta sul Ftse Mib con un rialzo. Il titolo all'esordio sul paniere principale della Borsa di Milano sale dell'1,69% a 30,06 euro.

"Accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio l'ingresso di Erg nel Ftse Mib, 25 anni dopo l'ipo del gruppo del 1997 ad un prezzo di lancio pari a circa un decimo dell'attuale valore", rileva il presidente, Edoardo Garrone. "L'inclusione in questo indice premia le nostre strategie industriali e rappresenta uno stimolo a proseguire il nostro percorso di crescita focalizzato sullo sviluppo del portafoglio rinnovabile per contribuire attivamente al processo di transizione energetica e al contempo creare valore per i nostri stakeholders", aggiunge il presidente di Erg. (ANSA).