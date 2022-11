Al Nobel Gluck il Lerici Pea per la poesia

(ANSA) - LERICI, 29 NOV - Il premio Lerici Pea alla carriera è stato attribuito oggi alla poetessa americana Louise Glück, già premio Nobel per la letteratura.

"Con la perfezione ispirata dei suoi testi e racconti in versi, Glück ha aggiunto una nuova significativa pagina alla storia della lirica - si legge nella motivazione - Nessuno meglio di Louise Glück ha saputo raccontare le intermittenze del cuore umano sullo spartiacque di questi due millenni".

L'edizione numero 68 del Premio ha visto il collegamento a distanza della sala della Provincia della Spezia con il Consolato generale italiano a Boston dove era presente la poetessa, che ha letto alcune poesie. "Grazie per il dono che mi fate, essere letta in lingue e paesi diversi dal mio mi è sempre sembrato un grande privilegio" ha detto Glück.

La poetessa, che nel commentare la genesi di alcuni suoi componimenti ha riferito di essere stata influenzata dalle poesie italiane di Cesare Pavese. "Il Lerici Pea è ormai il più longevo premio italiano di poesia, iniziato nel 1954. Siamo riusciti a ottenere consensi di carattere nazionale - ha sottolineato il presidente del Premio Piergino Scardigli -. La scelta sempre giusta dei poeti che vengono premiati viene supportata da una giuria tecnica di nomi importanti della letteratura".

Glück è stata invitata a visitare il golfo della Spezia, conosciuto come Golfo dei Poeti, dove quest'anno si è celebrato il duecentesimo anniversario della morte di Shelley. (ANSA).