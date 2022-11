A Natale Palazzo Regione Liguria illuminato come Times Square

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Il Palazzo della Regione Liguria illuminato in stile Times Square, il presepe più grande del mondo a Manarola, l'accensione dell'albero natalizio l'8 dicembre a Genova in piazza De Ferrari, spettacoli di piazza, mercatini, tour dei presepi storici, fino alla consegna del riconoscimento della Croce di San Giorgio al cantautore Gino Paoli. Saranno alcuni degli ingredienti del prossimo Natale in Liguria presentati oggi pomeriggio a Genova dal presidente della Regione Giovanni Toti, dall'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e dal sindaco Marco Bucci.

"Quest'anno abbiamo scelto di non ammantare l'intera piazza De Ferrari come abbiamo fatto altri anni in ragione del risparmio energetico, ma abbiamo predisposto sul palazzo della Regione un sistema di luci altamente spettacolare per l'intero periodo natalizio. - spiega il presidente Toti - A Genova ci sarà il capodanno organizzato da Mediaset in piazza, un gigantesco momento di visibilità nazionale in diretta su Canale 5 con tra i protagonisti Patty Pravo, i Gemelli DiVersi e Anna Tatangelo".

"E' vero che siamo in un momento di particolare tensione internazionale, però questo non vuol dire che non dobbiamo festeggiare il Natale, anzi forse dobbiamo approfittarne per mandare messaggi di pace, coesistenza, festa, felicità dopo due anni difficili a causa del covid. - evidenzia il sindaco Bucci - A Genova faremo tantissime cose, non solo l'accensione dell'albero a De Ferrari l'8 dicembre, ma spettacoli di piazza e cori gospel, mentre a Palazzo Ducale consegneremo la Croce di San Giorgio a Gino Paoli". Regione Liguria investirà 560 mila euro "per illuminare 28 Comuni - spiega Sartori -. L'obiettivo è avere un Natale sereno di luci in tutta la Liguria, dove il turismo è sempre più destagionalizzato". (ANSA).