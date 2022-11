Nave Vespucci diventa un fumetto

(ANSA) - IMPERIA, 27 NOV - Luca Celoria, 46 anni, sceneggiatore e Frederic Volante, 47 anni, fumettista, entrambi di Imperia hanno realizzato un fumetto sulla nave scuola Amerigo Vespucci. Si tratta di un volume dal titolo 'Come dei nella tempesta' edito dalla Marina Militare Italiana. "Si tratta di una pubblicazione unica - afferma Celoria - ma a seconda di come si svilupperà, potrebbe diventare una serie". Il libro racconta la storia di tre ragazzi, che vivono in prima persona la campagna estiva degli ufficiali dell'Accademia di Livorno. Uno spazio è poi dedicato al backstage sui novant'anni della nave, con aneddoti che raccontano l'attività presente e passata della nave scuola della Marina militare.

L'idea di questo fumetto "è nata cinque anni fa circa, conversando con alcuni ufficiali della nave scuola Palinuro, che all'epoca era ormeggiata a Imperia". Lo staff è formato anche da Francesco Gallo, colorista di Alassio ed Enrico Panero, avvocato, incaricato dei contatti e della supervisione. Alla base della realizzazione "c'è, poi, stata la collaborazione di tutto lo staff della Marina Militare: dall'archivio storico, alla promozione". (ANSA).