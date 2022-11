Rigassificatori: allarma nuvola bianca a Panigaglia. Snam, acqua

Una nuvola bianca è stata fotografata giovedì 24 novembre, verso mezzogiorno, intorno al pontile del rigassificatore di Panigaglia Snam alla Spezia. Il fatto, insieme all'allontanamento della nave gasiera 'Lerici', che da due giorni è ferma in mezzo al golfo, sta preoccupando gli ambientalisti. Oggi Legambiente La Spezia, Legambiente Lerici e Associazione Posidonia Porto Venere hanno inviato una lettera a prefettura, capitaneria di porto, autorità di sistema portuale, comuni di Porto Venere, La Spezia e Lerici per capire che cosa è accaduto.

Interpellata sulla vicenda, Snam precisa che "la mattina del 24 novembre la nave Lerici, dopo aver completato le operazioni di discarica programmate, si è allontanata dallo stabilimento ed ha lasciato regolarmente il molo. La stessa mattina non si è registrata alcuna fuga di gas". La nuvola bianca, dice l'azienda è "solo acqua vaporizzata, risultato di un'esercitazione di sicurezza antiincendio programmata che rientra nelle normali e periodiche azioni di sicurezza, di cui anche la capitaneria è regolarmente informata". Snam chiarisce inoltre che "la gasiera Lerici non è di sua proprietà e domande relative ai suoi successivi movimenti andrebbero rivolte all'armatore".

L'attenzione sul rigassificatore è massima dato che l'impianto è al centro di un progetto integrato di potenziamento e di trasporto di gas con i camion in porto. Le associazioni ambientaliste chiedono per quale ragione a settembre si è verificato un blocco degli ormeggi. Si è trattato di manutenzione "per investimenti di miglioria programmati e anch'essi comunicati" con l'impianto "fuori servizio" senza attività di discarica di gas. "Per quanto riguarda l'operatività del terminale di Panigaglia, Snam ricorda che la società è sempre disponibile a informare e chiarire per evitare che affermazioni errate ed imprecise possano creare inutili allarmismi" conclude la nota. (ANSA).