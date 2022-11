Controlli contro spaccio, tre persone arrestate

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Maxi controlli a Genova contro lo spaccio di droga. I carabinieri hanno arrestato tre persone.

L'operazione più rilevante è quella che ha portato in manette due senegalesi di 18 e 40 anni fermati in via Canevari. A casa dei due sono stati trovateli 150 grammi di eroina, 100 grammi di crack e 500 grammi di sostanza da taglio oltre a 5 mila euro in contanti e un documento d'identità belga falso. In vico del Serraglio i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni del Gambia scoperto mentre spacciava. Addosso gli hanno trovato 20 grammi hashish. (ANSA).