Violenza donne: campagna sui mezzi del tpl in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - 'Qui non c'è posto per la violenza #stopviolenceagainstwomen': è la scritta sul grande striscione srotolato sulla facciata del palazzo della Regione a Genova in piazza De Ferrari in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Resterà visibile fino a lunedì 28 novembre. La Regione Liguria organizzerà una campagna di sensibilizzazione con il logo 'Qui non c'è posto per la violenza' e i contatti degli 11 centri antiviolenza liguri a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. E' 1522 il numero gratuito attivo 24 ore su 24 anti violenza e stalking.

"Oggi è un giorno importante ed è bene che tutti vedano questo striscione, lo notino e lo capiscano, fermandosi a riflettere.

Certamente non è l'unico giorno in cui ci si deve occupare della violenza sulle donne, perché purtroppo i numeri ci dicono che è un fenomeno ancora molto preoccupante", evidenzia il presidente della Regione Giovanni Toti. "Una lotta che dev'essere senza sosta e vederci tutti uniti, istituzioni, centri antiviolenza, cittadini, donne che hanno subito violenze e non vogliono rimanere in silenzio", commenta l'assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro.

"Per 13 anni sono stata segregata in casa, picchiata, stuprata, minacciata. Ho provato anche a suicidarmi. Ma sono viva e oggi voglio raccontare la mia esperienza per spronare le donne vittime di violenza ad alzare la testa. Potete uscirne. Fatevi aiutare", è l'invito lanciato da Saida dal palco allestito in piazza De Ferrari.

Domani, sabato 26 novembre in programma una serie di appuntamenti, sempre in piazza De Ferrari, per dire 'no' alla violenza sulle donne con Wall of Dolls Onlus Liguria con 'Happening Pink', dalle 15 alle 18 con musica, arte, moda e spettacolo dando voce a testimonianze, interventi di associazioni, scuole, istituzioni ed enti pubblici e privati che da anni operano sul territorio. (ANSA).