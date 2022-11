Presidio e sciopero per lavoratori punto vendita Zara a Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - I lavoratori del gruppo ITX Italia che comprende Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho e Bershka hanno effettuato questo pomeriggio un presidio con volantinaggio davanti al negozio Zara di Via XX Settembre a Genova. Filcams Cgil ha organizzato il presidio per protestare contro l'azienda che ha respinto l'ipotesi di rinnovo del contratto integrativo dopo un anno di discussione con le organizzazioni sindacali di categoria.

"Migliorare l'organizzazione del lavoro e riconoscere aumenti economici al personale non sono obiettivi del Gruppo che fattura milioni di euro. Lavoratrici e lavoratori sono stanchi e amareggiati per la mancata valorizzazione del proprio lavoro e della propria professionalità" hanno dichiarato Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che per questo motivo hanno indetto a livello nazionale lo stato di agitazione.

Domani si terrà lo sciopero del personale dei vari punti vendita con presidio alle ore 12 davanti a Zara in Via XX Settembre. (ANSA).