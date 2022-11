Difesa: sabato varo pattugliatore Colonna a Riva Trigoso

Il pattugliatore polivalente d'altura ''Marcantonio Colonna'' costruito da Fincantieri a Riva Trigoso (Genova) è pronto al varo che si svolgerà sabato mattina. Una nuova unità per la Marina Militare Italiana, quinta di sette commissionate. Di queste due sono già consegnate, la "Morosini" e la " Paolo Thon Ravel". Quest'ultima è impegnata in Quatar in questi giorni per la sicurezza delle coste durante i campionati mondiali di calcio.

Il pattugliatore che sarà varato sabato ha una lunghezza di 133 mt e tra le particolarità quella di essere in grado di fornire acqua potabile ed elettricità ad una piccola comunità.

Madrina della " Marcantonio Colonna" sarà la nobildonna romana Jeanne Pavoncelli Colonna, per il Governo saranno presenti il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego Di Cremnago e l' onorevole Roberto Bagnasco della commissione Difesa. (ANSA).