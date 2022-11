Diga Genova: Bucci, con firma contratto è giornata epocale

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "Procediamo con un'opera fondamentale per l'Italia e di straordinario respiro per la Liguria, Genova e il suo porto. Ci sono state delle difficoltà e altre si incontreranno nel futuro: andranno affrontate con la stessa autorevolezza e professionalità con la quale in questi anni abbiamo saputo gestire altre situazioni importanti e delicate. Stiamo costruendo il futuro per i nostri figli e i figli dei nostri figli, oggi è una giornata epocale".

Cos' il sindaco di Genova marco Bucci dopo la firma del contratto per i lavori della nuova Diga affidati dalla Autorità Portuale a We Build e Fincantieri. (ANSA).