Sestri Levante: Ghio si dimette da sindaco, minoranza critica

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Valentia Ghio, neo eletta deputata con il Pd, non è più il sindaco di Sestri Levante. Durante il consiglio comunale di questa sera è stata approvata la pratica che ha sancito la sua decadenza. La carica di sindaco della cittadina del levante passa così all'attuale vicesindaco Pietro Gianelli che porterà l'amministrazione comunale alle elezioni amministrative previste per la primavera 2023 "Sono stati nove anni e mezzo intensi ma per i quali sono molto grata - ha dichiarato -. Nel corso di quasi due mandati abbiamo fatto tanto, con impegno, confrontandoci sempre, a volte scontrandoci, ma nella consapevolezza di agire sempre per fare crescere una città migliore. Lascio il testimone a una persona di grande fiducia come Pietro Gianelli che in questi anni, insieme agli altri assessori, è stato una colonna per me e per l'amministrazione: il suo impegno, l'onestà, la conoscenza della macchina amministrativa e l'intendimento verso il bene comune rappresentano una garanzia a tutela della nostra comunità e per portare a termine i progetti in essere".

Ma la minoranza in consiglio comunale non ha gradito tempi e modi dell'addio della Ghio." Le dimissioni dovevano essere date subito dopo il riconoscimento di status parlamentare- ha detto Giancarlo Stagnaro consigliere comunale storico della destra sestrese sempre eletto e sempre all'opposizione-. A Sestri doveva venire il commissario invece la sindaca ha ritardato le dimissioni per fare sì che subentrasse il vicesindaco , in questo modo la campagna elettorale sarà assicurata a spese del comune". L'accusa è anche verso due progetti presentati al fotofinish " Quello sulla viabilità di Riva Trigoso è il solito specchietto per le allodole- ha spiegato Stagnaro- ci vorranno anni tra progetto e realizzazione ammesso che i soldi ci siano.

Ripeto, una campagna elettorale basata su interventi comunali alcuni futuristici altri di normale attività. L'unico vantaggio di tutto questo è quello che la Ghio dopo venti anni tra assessorato e sindaco si sia finalmente allontanata". (ANSA).