Ansaldo E.: sciopero improvviso con presidio

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Cresce la tensione ad Ansaldo Energia e questa mattina la Rsu unitariamente ha deciso di proclamare uno sciopero con un presidio sotto la direzione aziendale. I sindacati vogliono risposte chiare dall'Ad Marino a cui chiedono "di dare spiegazioni sul perché la fabbrica venga lasciata lentamente morire. Macchinari non riparati, mancanza del legno per imballare, sintomi di una situazione inaccettabile. Serve la ricapitalizzazione e servono nuove commesse. I lavoratori non scioglieranno il presidio fino a quando non riceveranno risposte chiare".

Nei giorni scorsi c'era stata polemica per una cena organizzata a Centrale Monte Martini a Roma nell'ambito della User Conference di Ansaldo Energia con cento partecipanti. "Chi paga tutto questo? - chiede la Rsu Fiom di Ansaldo - Cene tra mosaici e sculture pubblicizzate in pompa magna mentre l'azienda sta morendo a causa di una mancanza di liquidità e di commesse che non si erano mai visti negli ultimi 20 anni". Per la Rsu Fim Cisl "c'è la necessità di avere certezze, non si può andare avanti così: ci aspettiamo una posizione chiara e netta da parte del Governo che deve intervenire attraverso Cassa Depositi e Prestiti per ricapitalizzare e così rilanciare la nostra azienda". (ANSA).