Ex Ilva: Urso, azienda rispetti gli accordi

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - "Vogliamo che l'azienda rispetti l'accordo e ovviamente lo Stato utilizzerà le risorse già stanziate affinché ci sia questo rispetto da parte dell'azienda, in modo tale che ci sia una prospettiva. Ci deve essere una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana, europea e questo è il nostro impegno". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'ex Ilva di cui si è detto "soddisfatto". "Il nostro obiettivo - aggiunge il ministro - è quello di riequilibrare la governance in modo che davvero ci sia una risposta rispetto agli impegni" presi. (ANSA).