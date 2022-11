Sanità: corteo lavoratori Galliera, chiedono assunzioni

Hanno sfilato in corteo, insieme infermieri e medici, dall'ospedale Galliera fino a Piazza De Ferrari, dove hanno dato vita ad un presidio in attesa dell'incontro con l'assessore alla Sanità, per chiedere assunzioni. Assunzioni è stato il termine urlato più volte dal corteo. La manifestazione è stata indetta dai sindacati della Funzione pubblica di Cgil e Uil per protestare contro la carenza di personale e i conseguenti maxi turni a cui il personale è sottoposto. La carenza di medici e infermieri è cronica, dicono i sindacati: si verificano doppi turni, rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, grande incremento dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso.

"C'è il tema delle assunzioni, quello delle relazioni sindacali che esistono poco al Galliera - spiega Luca Infantino, segretario generale di Fp Cgil - e poi c'è il tema delle risorse economiche, dei fondi contrattuali che sono stati depauperati dall'azienda e che hanno prodotto il fatto che gli eroi della sanità del Galliera, che hanno dovuto fronteggiare il maggior accesso di casi covid in regione, non hanno avuto nemmeno la premialità". Problemi che i sindacati porteranno davanti all'assessore Gratarola. "Dall'assessore ci aspettiamo lo scorrimento delle graduatorie con assunzioni rapide - sottolinea Marco Vannucci, segertari9 Generale Uil fpl - ma anche un incremento dei fondi contrattuali per poter fronteggiare la vergogna della totale assenza di produttività collettiva riconosciuta ai lavoratori che hanno pagato i maggiori costi della pandemia".

La protesta, oltre al corteo e al presidio, prevede anche uno sciopero, dalle 7 alle 20. Il prefetto, dopo un tentativo di conciliazione andato a vuoto ha precettato 40 lavoratori per garantire i servizi essenziali.

Gratarola, Galliera serve nuovo non riorganizzabile il vecchio

"La protesta dei sanitari dell'ospedale Galliera viene da lontano, le crisi nascono perché non ci si parla o ci si parla in modo scorretto, come Regione Liguria ho dato la disponibilità a impegnarmi affinché il Galliera riesca a riassestarsi. I vertici della struttura sono cambiati. Non possiamo non avere una struttura strategica come il Galliera, ma dico che ci vuole un ospedale nuovo". Così l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola commenta lo sciopero con corteo dei lavoratori dell'ospedale Galliera per chiedere assunzioni, una riduzione dei carichi di lavoro e il riconoscimento del servizio svolto durante l'emergenza covid. "Mi auguro che tutti gli atti giuridico - amministrativi che sono all'attenzione degli enti dello Stato rapidamente portino a una conclusione, non possiamo non avere un nuovo Galliera perché è un ospedale strategico con professionalità importanti. Il Galliera negli ultimi anni ha patito di più rispetto ad altri ospedali perché è una struttura che fa fatica a riassestarsi sul piano dell'organizzazione perché strutturalmente è un ospedale vecchio", aggiunge Gratarola prima di incontrare una delegazione di manifestanti arrivata davanti alla sede della Regione Liguria.