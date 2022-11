Porto Spezia, nel 2023 al via zona logistica semplificata

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 NOV - Al via nel 2023 la Zona Logistica Semplificata (zls) del porto della Spezia. È attesa a giorni la firma del Dpcm che darà vita a una zls che comprenderà oltre al porto della Spezia e al retroporto di Santo Stefano Magra, anche le aree di Medesano e Noceto in provincia di Parma.

Se ne è parlato ieri nel corso dell'ultima giornata di BiLog, la fiera della Logistica che si è tenuta a Piacenza Expo. La Zls permetterà il rilancio del retroporto e di velocizzare la realizzazione di insediamenti logistici tramite semplificazioni.

Regione Liguria e Regione Emilia Romagna hanno collaborato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per integrare il Dpcm, approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 12 ottobre. (ANSA).