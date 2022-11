Pesto e focaccia celebrate da Stanley Tucci sulla Cnn

Liguria e Genova protagoniste nell'ottava puntata della seconda stagione di "Searching for Italy" popolare trasmissione della Cnn dedicata al nostro paese ed alle sue eccellenze culinarie.

A guidare gli spettatori d'oltreoceano il popolare attore Stanley Tucci, Il Diavolo veste Prada e Amabili resti tra i suoi film più conosciuti, che in un lungo percorso lungo le strade di Genova, compresi i celebri caruggi, ha creato assieme ad alcuni chef alcune tra le ricette più conosciute come il pesto, assieme a Roberto Panizza e il 'cappon magro' con lo chef stellato Ivan Ricchebono.

Non poteva mancare poi la classica colazione genovese con Tucci che ha immerso la focaccia nel cappuccino, mostrando di gradire l'abbinamento.

La puntata è stata girata a giugno scorso ed è andata in onda negli Stati Uniti domenica scorsa 30 ottobre. (ANSA).