Cosmesi: da start up Iit ricetta con scarti uve Cinque Terre

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Belle, buone e politically correct le uve delle Cinque Terre, 'anima' di Kidaria, la start up nata dalla ricerca del team Smart Bio-Interfaces di Iit coordinato da Gianni Ciofani, direttore del centro IIT di Pontedera (Pisa), che utilizza gli scarti di torchiatura di un particolare mix di uve autoctone delle Cinque Terre per una innovativa linea di cosmesi antietà. Kidaria può contare su solide basi scientifiche grazie a progetti di ricerca finanziati tra gli altri dal Ministero della Salute e dalle Agenzie Spaziali italiana ed europea che includono lo studio dello stress ossidativo come causa di invecchiamento precoce e di specifiche patologie degenerative. Questo particolare filone di ricerca ha dimostrato il forte potere antiossidante dell'estratto di vinacce di un mix di specifici vigneti delle Cinque Terre in grado di contrastare lo stress ossidativo. (ANSA).